У Києві з Південного мосту впала вантажівка: водію стало зле

Сьогодні вранці, 2 січня, з Південного мосту Києва впала вантажівка, рятувальники дістали водія.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Києві.

У Києві 2 січня з Південного мосту впала вантажівка, фото: ДСНС У Києві 2 січня з Південного мосту впала вантажівка, фото: ДСНС

За попередньою інформацією, внаслідок поганого самопочуття, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням та перекинувся з мосту. Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. Але чоловік від госпіталізації відмовився.

Вогнеборці змили пальне з проїжджої частини. На місці виклику працювало 9 рятувальників та 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Причину події встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, поліцейські затримали водія, підозрюваного у смертельній ДТП поблизу Березанської громади Миколаївської області.