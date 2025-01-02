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У Києві з Південного мосту впала вантажівка: водію стало зле

Сьогодні вранці, 2 січня, з Південного мосту Києва впала вантажівка, рятувальники дістали водія.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Києві. 

У Києві 2 січня з Південного мосту впала вантажівка, фото: ДСНСУ Києві 2 січня з Південного мосту впала вантажівка, фото: ДСНС
У Києві 2 січня з Південного мосту впала вантажівка, фото: ДСНСУ Києві 2 січня з Південного мосту впала вантажівка, фото: ДСНС

За попередньою інформацією, внаслідок поганого самопочуття, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням та перекинувся з мосту. Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. Але чоловік від госпіталізації відмовився. 

Вогнеборці змили пальне з проїжджої частини. На місці виклику працювало 9 рятувальників та 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Причину події встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, поліцейські затримали водія, підозрюваного у смертельній ДТП поблизу Березанської громади Миколаївської області.

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