У Києві з Південного мосту впала вантажівка: водію стало зле
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- Юлія Бойченко
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14:15, 02 січня, 2025
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Сьогодні вранці, 2 січня, з Південного мосту Києва впала вантажівка, рятувальники дістали водія.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Києві.
За попередньою інформацією, внаслідок поганого самопочуття, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням та перекинувся з мосту. Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. Але чоловік від госпіталізації відмовився.
Вогнеборці змили пальне з проїжджої частини. На місці виклику працювало 9 рятувальників та 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Причину події встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, поліцейські затримали водія, підозрюваного у смертельній ДТП поблизу Березанської громади Миколаївської області.
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