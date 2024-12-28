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У Миколаївській області внаслідок ДТП загинуло дві людини

У Миколаївській області рятувальники ліквідували наслідки ДТП, в якій загинуло дві людини. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаївській області рятувальники ліквідували наслідки ДТП, в якій загинуло дві людини. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вчора, 27 грудня, на трасі Н-14 «Одеса — Миколаїв» внаслідок дорожньої - транспортної пригоди, в якій зіткнулись легкові автомобілі ВАЗ-2110 та Toyota RAV4 загинуло дві людини.

До місця події було направлено черговий караул 8 державної пожежно-рятувальної частини, повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

«Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир автомобіля «Toyota RAV4». Водій та пасажирка автомобіля ВАЗ-2110 загинули та були заблокований конструктивними елементами транспортного засобу. За допомогою гідравлічного інструмента рятувальники деблокували тіла загиблих», — повідомили у ДСНС Миколаївської області.

Нагадаємо, вчора, 27 грудня, пожежникам вдалось ліквідувати пожежу господарчої споруди на території приватного домоволодіння.

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