На Миколаївщині минулої доби вогнеборці ліквідували пожежу господарчої споруди
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- Володимир Коваль
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9:50, 28 грудня, 2024
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Вчора, 27 грудня, пожежникам вдалось ліквідувати пожежу господарчої споруди на території приватного домоволодіння.
Інцидент стався в селі Казанка Баштанського району, повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Пожежу ліквідували площею 15 кв. м, її причина встановлюється.
Зазначається, що до гасіння залучались 4 рятувальники, 1 одиниця техніки ДСНС.
Повідомлялось, що в ніч на суботу, 28 грудня, російська армія запустила по Миколаєву дрони. Через атаку в Інгульському районі горів дах будинку.
Нагадаємо, що 26 грудня, у Новому Бузі, що у Баштанському районі, загорівся житловий будинок. В помешканні вогнеборці виявили тіло загиблого 57-річного чоловіка. Пожежу ліквідували площею 15 квадратних метрів, її причина встановлюється.
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