На Миколаївщині минулої доби вогнеборці ліквідували пожежу господарчої споруди

Минулої доби вогнеборці ліквідували пожежу на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вчора, 27 грудня, пожежникам вдалось ліквідувати пожежу господарчої споруди на території приватного домоволодіння.

Інцидент стався в селі Казанка Баштанського району, повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Пожежу ліквідували площею 15 кв. м, її причина встановлюється.

Зазначається, що до гасіння залучались 4 рятувальники, 1 одиниця техніки ДСНС.

Повідомлялось, що в ніч на суботу, 28 грудня, російська армія запустила по Миколаєву дрони. Через атаку в Інгульському районі горів дах будинку.

Нагадаємо, що 26 грудня, у Новому Бузі, що у Баштанському районі, загорівся житловий будинок. В помешканні вогнеборці виявили тіло загиблого 57-річного чоловіка. Пожежу ліквідували площею 15 квадратних метрів, її причина встановлюється.