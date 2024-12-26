На Миколаївщині внаслідок пожежі загинув чоловік
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- Марія Хаміцевич
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15:40, 26 грудня, 2024
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Сьогодні вдень, 26 грудня, у Новому Бузі, що у Баштанському районі Миколаївщини, горів житловий будинок.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
Під час проведення розвідки рятувальники виявили в помешканні тіло загиблого чоловіка віком близько 50 років. Його особа наразі ще встановлюється. Пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів.
Раніше у ДСНС наголошували, що за тиждень у Миколаєві та області в побутових пожежах загинуло вісім мешканців, врятувати вдалося пʼятьох, з яких чотири дитини.
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