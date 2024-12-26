На Миколаївщині внаслідок пожежі загинув чоловік

Пожежа у Новому Бузі Миколаївщини, фото: ДСНС

Сьогодні вдень, 26 грудня, у Новому Бузі, що у Баштанському районі Миколаївщини, горів житловий будинок.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

Під час проведення розвідки рятувальники виявили в помешканні тіло загиблого чоловіка віком близько 50 років. Його особа наразі ще встановлюється. Пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів.

Раніше у ДСНС наголошували, що за тиждень у Миколаєві та області в побутових пожежах загинуло вісім мешканців, врятувати вдалося пʼятьох, з яких чотири дитини.