Миколаївські поліцейські затримали водія, підозрюваного у смертельній аварії на одеській трасі

Поліцейські затримали водія, підозрюваного у смертельній ДТП за участю автомобілів ВАЗ 21104 та Toyota RAV4 на трасі М-14 поблизу Березанської громади.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

ДТП біля Березанської громади на Миколаївщині. Фото: Поліція Миколаївської області ДТП біля Березанської громади на Миколаївщині. Фото: Поліція Миколаївської області ДТП біля Березанської громади на Миколаївщині. Фото: Поліція Миколаївської області

Унаслідок зіткнення загинули 50-річний водій та 42-річний пасажир ВАЗу. Водій і пасажир Toyota отримали травми та були госпіталізовані.

26-річного водія Toyota затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Інцидент кваліфіковано за частиною 3 статті 286 КК України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб». Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 27 грудня на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» у межах Кривоозерської громади Первомайського району Миколаївщини сталася аварія за участю автомобіля Mazda та вантажівки з напівпричепом Volvo.