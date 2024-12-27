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На трасі в Миколаївській області легковик врізався у вантажівку: пасажирка та водій загинули

ДТП на Миколаївщині, фото: НацполіціяДТП на Миколаївщині, фото: Нацполіція

У ніч на п'ятницю, 27 грудня, на автодорозі М-05 «Київ – Одеса» у межах Кривоозерської громади Первомайського району Миколаївщини сталася аварія за участю автомобіля Mazda та вантажівки з напівпричепом Volvo.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, приблизно о 00:20 водій автомобіля Mazda врізався у вантажівку Volvo з напівпричепом, що стояла на узбіччі.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 48-річний водій легкового автомобіля від отриманих травм помер у лікарні, його 18-річна пасажирка загинула на місці.

ДТП на Миколаївщині, фото: НацполіціяДТП на Миколаївщині, фото: Нацполіція
ДТП на Миколаївщині, фото: НацполіціяДТП на Миколаївщині, фото: Нацполіція

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, керуючими транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення. Наразі правоохоронці встановлюють усі події.

У поліції просять громадян, які мають будь-яку інформацію про обставини ДТП, звернутися за телефонами 068-327-44-14 або 102.

Нагадаємо, що у 2024 році на дорогах Миколаївщини сталося 282 аварії за участю пішоходів. В яких загинули 29 людей, ще 276 отримали травми.

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