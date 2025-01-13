Мікроавтобус зіткнувся зі швидкою на Миколаївщині: є постраждалі

На Миколаївщині зіткнулися мікроавтобус та швидка, фото: ДСНС

Ввечері 12 січня на трасі «Одеса-Мелітополь» біля повороту на село Миколаївське у Миколаївському районі зіткнулися мікроавтобус ГАЗ-3206 та швидка медична допомога УАЗ-452.

В результаті зіткнення в швидкій затисло двох чоловіків, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Рятувальники їх деблокували, чоловіків госпіталізували до лікарні. Причини та обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.

На Миколаївщині зіткнулися мікроавтобус та швидка, фото: ДСНС На Миколаївщині зіткнулися мікроавтобус та швидка, фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Новій Одесі, що на Миколаївщині, зіткнулися вантажівка Mercedes та легковик BMW. В результаті аварії водія легковика затиснуло в автівці.