У Миколаєві на перехресті вулиць Пушкінської та Великої Морської водій фури збив жінку.
Це сталося зранку, 1 лютого, повідомляє кореспондент «НикВести».
За попередніми даними, водій фури повертав з Великої Морської на Пушкінську та зачепив жінку.
На місці ДТП лікарі «швидкої» надають потерпілій медичну допомогу. Фура перекрила рух по Пушкінскій. Водії вимушені обʼїжджати по вулиці Спаській.
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У Миколаєві на перехресті вулиць Пушкінської та Великої Морської водій фури збив жінку.
Це сталося зранку, 1 лютого, повідомляє кореспондент «НикВести».
За попередніми даними, водій фури повертав з Великої Морської на Пушкінську та зачепив жінку.
На місці ДТП лікарі «швидкої» надають потерпілій медичну допомогу. Фура перекрила рух по Пушкінскій. Водії вимушені обʼїжджати по вулиці Спаській.
|
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|
|
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|
|
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
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|