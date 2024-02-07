Наслідки ранкового обстрілу 7 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Сьогодні, 7 лютого, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Миколаєву. З'явилося відео з бодікамер патрульних з місця події.

Відповідне відео опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Сьогодні вранці, близько 6:00, окупанти вдарили ракетами по одному із житлових районів міста. За лічені хвилини екстрені служби розпочали евакуацію громадян із понівечених домівок та надавали необхідну домедичну допомогу травмованим. Також ми забезпечили безперешкодний рух спецтранспорту та огородили місця подій», – написав Олексій Білошицький.

Він додав, що внаслідок удару у Миколаєві є постраждалі та загиблі. Робота спеціальних служб наразі триває.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.