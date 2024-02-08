«Швидка» потрапила під обстріл на Миколаївщині. Фото надано «НикВести»

У четвер, 8 лютого, бригада швидкої допомоги з Очакова потрапила під російський обстріл.

Про це повідомляють «НикВести».

Медики виїжджали на виклик до одного з сіл Куцурубської громади. Дорогою назад карета швидкої потрапила під обстріл. Внаслідок удару постраждала лікарка: осколки посікли обличчя, вона також отримала контузію.

«Швидка» потрапила під обстріл на Миколаївщині. Фото надано «НикВести» «Швидка» потрапила під обстріл на Миколаївщині. Фото надано «НикВести»

Машина швидкої також пошкоджена через удар. За словами медиків, росіяни вдарили «Ланцетом».

«Швидка» потрапила під обстріл на Миколаївщині. Фото надано «НикВести» «Швидка» потрапила під обстріл на Миколаївщині. Фото надано «НикВести»

Обстріл Миколаєва 8 лютого

Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'яти житлових будинків опинилися без опалення.

У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.