У четвер, 8 лютого, бригада швидкої допомоги з Очакова потрапила під російський обстріл.
Про це повідомляють «НикВести».
Медики виїжджали на виклик до одного з сіл Куцурубської громади. Дорогою назад карета швидкої потрапила під обстріл. Внаслідок удару постраждала лікарка: осколки посікли обличчя, вона також отримала контузію.
Машина швидкої також пошкоджена через удар. За словами медиків, росіяни вдарили «Ланцетом».
Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.
Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'яти житлових будинків опинилися без опалення.
У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
У четвер, 8 лютого, бригада швидкої допомоги з Очакова потрапила під російський обстріл.
Про це повідомляють «НикВести».
Медики виїжджали на виклик до одного з сіл Куцурубської громади. Дорогою назад карета швидкої потрапила під обстріл. Внаслідок удару постраждала лікарка: осколки посікли обличчя, вона також отримала контузію.
Машина швидкої також пошкоджена через удар. За словами медиків, росіяни вдарили «Ланцетом».
Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.
Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'яти житлових будинків опинилися без опалення.
У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.