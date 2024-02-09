У Миколаївській області інспектори викрили «чорного» лісоруба. Чоловік незаконно вирубав два дерева породи «Акація біла».

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Екоінспектори фіксують наслідки незаконного вирубування дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Екоінспектори фіксують наслідки незаконного вирубування дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Екоінспектори фіксують наслідки незаконного вирубування дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Інцидент стався 3 лютого у полізахисному лісовому насадженні, розташованому біля села Стара Богданівка Миколаївського району Миколаївської області.

«Лісоруба» притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 65-1 КУпАП. Наразі він вже сплатив штраф у сумі 510 гривень.

Однак, для відшкодування збитків 8 тисяч гривень, правопорушнику також подано позов.

Нагадаємо, що у середу, 6 грудня, на території ліцею «Ерудит» у Первомайську Миколаївській області незаконно зрубали 43 дерева різних порід.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині екологічні збитки внаслідок незаконної вирубки дерев склали 1 мільйон 812 тисяч 746 гривень.

Раніше на Миколаївщині викрили «чорних лісорубів», що завдали шкоди довкіллю на понад 500 тисяч гривень.

Перед тим повідомлялося, що жителя Первомайського району судитимуть за незаконну порубку дерев на землях природно-заповідного фонду на території парту «Бузький Гард».