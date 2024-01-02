На Миколаївщині екологічні збитки внаслідок незаконної вирубки дерев склали 1 мільйон 812 тисяч 746 гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції.

Правопорушники вирубали 55 живоростучих дерев у захисному насадженні лінійного типу біля автомобільної дороги державного значення.

З 22 по 28 грудня екоінспектори провели загалом 160 заходів контролю у сфері охорони навколишнього середовища. Так, було складено 209 протоколів про адміністративні порушення.

Найбільш резонансною за порушенням вимог природоохоронного законодавства стала Миколаївська область.

«Матеріали з ознаками кримінального правопорушення передано до ГУ НП в Миколаївській області», — повідомили в екоінспекції.

Нагадаємо, що у середу, 6 грудня, на території ліцею «Ерудит» у Первомайську Миколаївській області незаконно зрубали 43 дерева різних порід.

Раніше на Миколаївщині викрили «чорних лісорубів», що завдали шкоди довкіллю на понад 500 тисяч гривень.

Перед тим повідомлялося, що жителя Первомайського району судитимуть за незаконну порубку дерев на землях природно-заповідного фонду на території парту «Бузький Гард».