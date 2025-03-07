у Миколаєві виявили незаконний продаж підсніжників, фото: Державної екологічної інспекції України

У Миколаєві на Центральному ринку екологи зафіксували продаж підсніжників разом із цибулинами. Продавця притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

«На початку березня під час природоохоронних заходів на Центральному ринку Миколаєва виявлено факт продажу підсніжників разом із цибулинами. Продавця притягнуто до відповідальності за частиною 2 статті 88-1 КУпАП», — йдеться у повідомленні.

В екоінспекції нагадали, що за купівлю чи продаж первоцвітів, внесених до Червоної книги України, передбачено штраф — від 1,7 тисячі гривень до 3,7 тисячі гривень з конфіскацією рослин.

«Не купуйте підсніжники. Вони прекрасні в лісах, а не у вазі. Підсніжники — символ пробудження природи, а не товар для заробітку. Їхня справжня краса — у свободі», — додали екологи.

Нагадаємо, у Миколаєві по вулиці Вадима Благовісного (Нікольській) працівники «Миколаївобленерго» знову обрізали дерева залишивши від них самі пеньки. Екоінспекція виписала їм штраф.