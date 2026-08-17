На Миколаївщині дозволили полювання на пернату дичину: які діють правила
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Миколаївщина увійшла до чотирьох областей України, де в умовах воєнного стану дозволили полювання на пернату дичину. Мисливцям нагадали про строки сезону, добові ліміти та місця, де полювати заборонено.
Як повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, відповідне рішення ухвалювали з урахуванням безпекової ситуації та погоджували з обласними військовими адміністраціями й радами оборони.
Окрім Миколаївщини, полювання дозволили у Черкаській, Закарпатській та Хмельницькій областях.
Водночас у більшості інших регіонів України використання зброї та відвідування лісових територій залишається забороненим.
Строки полювання залежать від виду птиці:
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Качки, норець великий, лиска, більшість куликів та голубів — із серпня по грудень;
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Гуски (сіра, білолоба велика, гуменник) — із серпня по січень;
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Перепел — із серпня по листопад;
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Куріпка сіра та фазан — із жовтня по грудень.
Для кожного мисливця також встановлені добові обмеження. За один день можна добути не більше:
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15 перепелів;
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10 куликів та голубів;
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6 лисок;
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5 качок;
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3 гусей, фазанів або сірих куріпок.
Зазначається, що заборонено полювати у прикордонній смузі та поблизу об'єктів критичної інфраструктури.
«Рейдові групи інспекції разом із Нацполіцією перевірятимуть у мисливців посвідчення, контрольну картку, дозвіл на зброю та відстрільну картку з визначеними межами угідь», — заявили в держекоінспекції.
Нагадаємо, що у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15431 «Про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин», який повністю змінює правила мисливського господарства та полювання. У переліку його авторів є і миколаївські нардепи від «Слуги народу» Давид Арахамія та Олександр Гайду.
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