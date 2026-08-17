 На Миколаївщині дозволили полювання на пернату дичину: які діють правила

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Головна Новини Екологія 14:28, 17 серпня, 2026

На Миколаївщині дозволили полювання на пернату дичину: які діють правила

На Миколаївщині дозволили полювання на пернату дичину. Ілюстративне фото: UKR.NETНа Миколаївщині дозволили полювання на пернату дичину. Ілюстративне фото: UKR.NET

Миколаївщина увійшла до чотирьох областей України, де в умовах воєнного стану дозволили полювання на пернату дичину. Мисливцям нагадали про строки сезону, добові ліміти та місця, де полювати заборонено.

Як повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, відповідне рішення ухвалювали з урахуванням безпекової ситуації та погоджували з обласними військовими адміністраціями й радами оборони.

Окрім Миколаївщини, полювання дозволили у Черкаській, Закарпатській та Хмельницькій областях.

Водночас у більшості інших регіонів України використання зброї та відвідування лісових територій залишається забороненим.

Строки полювання залежать від виду птиці:

  • Качки, норець великий, лиска, більшість куликів та голубів — із серпня по грудень;

  • Гуски (сіра, білолоба велика, гуменник) — із серпня по січень;

  • Перепел — із серпня по листопад;

  • Куріпка сіра та фазан — із жовтня по грудень.

Для кожного мисливця також встановлені добові обмеження. За один день можна добути не більше:

  • 15 перепелів;

  • 10 куликів та голубів;

  • 6 лисок;

  • 5 качок;

  • 3 гусей, фазанів або сірих куріпок.

Зазначається, що заборонено полювати у прикордонній смузі та поблизу об'єктів критичної інфраструктури.

«Рейдові групи інспекції разом із Нацполіцією перевірятимуть у мисливців посвідчення, контрольну картку, дозвіл на зброю та відстрільну картку з визначеними межами угідь», — заявили в держекоінспекції.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15431 «Про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин», який повністю змінює правила мисливського господарства та полювання. У переліку його авторів є і миколаївські нардепи від «Слуги народу» Давид Арахамія та Олександр Гайду.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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