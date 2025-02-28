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Залишились самі пеньки: «Миколаївобленерго» оштрафували за неправильну обрізку дерев

Обрізка дерев у Миколаєві. Фото: екоінспекція.Обрізка дерев у Миколаєві. Фото: екоінспекція.

У Миколаєві по вулиці Вадима Благовісного (Нікольській) працівники «Миколаївобленерго» знову обрізали дерева залишивши від них самі пеньки. Екоінспекція виписала їм штраф.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Порушення зафіксували під час обрізки дерев по вулиці Вадима Благовісного (Нікольській), а саме на перетині вулиць Терасної та Шевченка.

«Під час здійснення заходів державного нагляду за додержанням природоохоронного законодавства державними інспекторами встановлено, що працівники АТ «Миколаївобленерго» проводили обрізку в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі. Проте, при проведенні обрізки деякі дерева були пошкоджені до ступеня припинення та неприпинення росту», — йдеться у повідомленні.

Обрізка дерев у Миколаєві. Фото: екоінспекція.Обрізка дерев у Миколаєві. Фото: екоінспекція.
Обрізка дерев у Миколаєві. Фото: екоінспекція.Обрізка дерев у Миколаєві. Фото: екоінспекція.

Представники екоінспекції склали на обленерго два протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 153 КУпАП. Розрахована сума шкоди складає  4 тисячі 175 гривень.

Нагадаємо, що 27 лютого на сесії Миколаївської міської ради депутатам не вистачило голосів для підтримки мораторію на омолоджувальну обрізку дерев по місту. Також «МикВісті» повідомляли, як голосували депутати за цей мораторій та хто був проти.

Також нагадаємо, що 13 по 16 січня держекоінспектори виявили два випадки незаконної вирубки дерев.

Після цього Державна екологічна інспекція звернулась до АТ «Миколаївобленерго», щоб зʼясувати причини та необхідність ​​обрізки 13 дерев. У коментарі «МикВісті» в.о. першого заступника начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Андрій Кузюк зазначив, що якщо обрізку дійсно проводило обленерго, ймовірно, це була необхідність зумовлена перешкоджанням дерев лініям електропередач.

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