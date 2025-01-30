Обрізку дерев у Миколаєві, на яку поскаржились КП «Парки», ймовірно проводило обленерго, — Держекоінспекція
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- Аліса Мелік-Адамян
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18:00, 30 січня, 2025
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Державна екологічна інспекція звернулась до АТ «Миколаївобленерго», щоб зʼясувати причини та необхідність обрізки 13 дерев по вулиці Океанівській у Корабельному районі Миколаєва.
Про це відомство повідомило на сторінці в Facebook.
Зазначимо, що проварварську обрізку сьогодні повідомили «Миколаївські парки» запевнили, що це не вони, поскаржившись на бездіяльність екологічної інспекції.
Після цього фахівці екоінспекції обстежили дерева. Про те, що їх обрізали спеціалісти «Миколаївобленерго», у відомстві заявили, що дізнались зі ЗМІ.
У коментарі «МикВісті» в.о. першого заступника начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Андрій Кузюк зазначив, що якщо обрізку дійсно проводило обленерго, ймовірно, це була необхідність зумовлена перешкоджанням високовольтних ліній.
— Ми звернулись до обленерго, щоб зрозуміти, чи були підстави для обрізки і чи взагалі зверталось «Миколаївобленерго» до профільного підприємства, на балансі якого перебувають ці дерева?, — зазначив посадовець.
Нагадаємо, з 13 по 16 січня держекоінспектори виявили два випадки незаконної вирубки дерев.
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