Обрізку дерев у Миколаєві, на яку поскаржились КП «Парки», ймовірно проводило обленерго, — Держекоінспекція

Державна екологічна інспекція звернулась до АТ «Миколаївобленерго», щоб зʼясувати причини та необхідність ​​обрізки 13 дерев по вулиці Океанівській у Корабельному районі Миколаєва.

Про це відомство повідомило на сторінці в Facebook.

Зазначимо, що проварварську обрізку сьогодні повідомили «Миколаївські парки» запевнили, що це не вони, поскаржившись на бездіяльність екологічної інспекції.

Після цього фахівці екоінспекції обстежили дерева. Про те, що їх обрізали спеціалісти «Миколаївобленерго», у відомстві заявили, що дізнались зі ЗМІ.

Обрізані дерева на вулиці Океанівській. Фото: Державна екологічна інспекція Обрізані дерева на вулиці Океанівській. Фото: Державна екологічна інспекція Обрізані дерева на вулиці Океанівській. Фото: Державна екологічна інспекція

У коментарі «МикВісті» в.о. першого заступника начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Андрій Кузюк зазначив, що якщо обрізку дійсно проводило обленерго, ймовірно, це була необхідність зумовлена перешкоджанням високовольтних ліній.

— Ми звернулись до обленерго, щоб зрозуміти, чи були підстави для обрізки і чи взагалі зверталось «Миколаївобленерго» до профільного підприємства, на балансі якого перебувають ці дерева?, — зазначив посадовець.

Звернення до АТ «Миколаївобленерго». Документ «МикВісті» надали у Державній екологічній службі

Нагадаємо, з 13 по 16 січня держекоінспектори виявили два випадки незаконної вирубки дерев.