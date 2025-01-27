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Вирубка дерев на Миколаївщині завдала довкіллю понад ₴6 тисяч збитків

На Миколаївщині незаконна вирубка дерев завдала шкоди на понад 6 тисяч гривень. Ілюстраціне фото: «МикВісті»На Миколаївщині незаконна вирубка дерев завдала шкоди на понад 6 тисяч гривень. Ілюстраціне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області з 13 по 16 січня держінспектори виявили два випадки незаконної вирубки дерев.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що біля села Тридуби чоловік, без дозвільних документів (лісорубного квитка), зрубав білу акацію. Йому наклали штраф у розмірі 510 гривень, а також визначили суму збитків — 1346 гривень.

Крім цього, поблизу села Красненьке зафіксували вирубку дерева породи «дуб черешчатий». Порушника притягнули до адміністративної відповідальності та наклали штраф — 510 гривень, а сума завданих збитків становить 4855 тисяч гривень.

Нагадаємо, 21 січня, на Миколаївщині екоінспектор затримав чоловіка, який незаконно зрубав дві білі акації. За підрахунками екологів, довкіллю завдали шкоди на майже 40 тисяч гривень.

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