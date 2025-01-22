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₴40 тисяч збитків: на Миколаївщині чоловік незаконно зрубав акації

Зрублене дерево. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуЗрубане дерево. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У середу, 21 січня, на Миколаївщині екоінспектор затримав чоловіка, який незаконно зрубав дві білі акації.

Як повідомили у Держекоінспекції, інцидент стався у полезахисній лісосмузі поблизу села Чемерлієво у Миколаївському районі.

За підрахунками екологів, довкіллю завдано шкоди на майже 40 тисяч гривень. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині чоловік завдав довкіллю майже 10 тисяч гривень збитків за вирубку чотирьох дерев.

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