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На Миколаївщині чоловік завдав довкіллю майже ₴10 тисяч збитків за вирубку чотирьох дерев

На Миколаївщині чоловік сплатив штраф за вирубку чотирьох дерев. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині чоловік сплатив штраф за вирубку чотирьох дерев. Фото: Держекоінспекція

У селі Красненьке Миколаївської області, 11 січня, інспектори виявили чоловіка, який незаконно спиляв чотири дерева.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що за допомогою бензопили порушник спиляв чотири дерева породи «Вільха» з діаметрами стовбурів від 45 до 67 сантиметрів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 9637 тисяч гривень.

Громадянина притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і наклали штраф у розмірі 510 грн. 

Нагадаємо, на Миколаївщині у місті Баштанка чоловік незаконно спиляв дерево породи «Софора», за це отримав штраф.

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