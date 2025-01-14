На Миколаївщині чоловік завдав довкіллю майже ₴10 тисяч збитків за вирубку чотирьох дерев

На Миколаївщині чоловік сплатив штраф за вирубку чотирьох дерев. Фото: Держекоінспекція

У селі Красненьке Миколаївської області, 11 січня, інспектори виявили чоловіка, який незаконно спиляв чотири дерева.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що за допомогою бензопили порушник спиляв чотири дерева породи «Вільха» з діаметрами стовбурів від 45 до 67 сантиметрів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 9637 тисяч гривень.

Громадянина притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і наклали штраф у розмірі 510 грн.

Нагадаємо, на Миколаївщині у місті Баштанка чоловік незаконно спиляв дерево породи «Софора», за це отримав штраф.