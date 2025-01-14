На Миколаївщині чоловік завдав довкіллю майже ₴10 тисяч збитків за вирубку чотирьох дерев
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- Даріна Мельничук
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3:10, 14 січня, 2025
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У селі Красненьке Миколаївської області, 11 січня, інспектори виявили чоловіка, який незаконно спиляв чотири дерева.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що за допомогою бензопили порушник спиляв чотири дерева породи «Вільха» з діаметрами стовбурів від 45 до 67 сантиметрів.
За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 9637 тисяч гривень.
Громадянина притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і наклали штраф у розмірі 510 грн.
Нагадаємо, на Миколаївщині у місті Баштанка чоловік незаконно спиляв дерево породи «Софора», за це отримав штраф.
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