Обстріл Одеси 19 лютого завдав понад ₴5 млн збитків: пошкоджено поліклініку та дитячий садок

Наслідки обстрілу Одеси 19 лютого. Фото: прокуратура Одеської області.

Внаслідок російської атаки Одеси, 19 лютого, збитки навколишньому середовищу склали понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що пошкоджено підстанцію, дитячу поліклініку, дитячий садок та багатоквартирний будинок. Держінспектори з охорони навколишнього природного середовища провели обстеження місць ударів та зафіксували наслідки і збитки.

«Встановлено засмічення земель будівельними відходами та завдано збитків довкіллю на суму понад 5 мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні.

Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Наслідки обстрілу Одеси 19 лютого. Фото: прокуратура Одеської області. Наслідки обстрілу Одеси 19 лютого. Фото: прокуратура Одеської області.

Раніше повідомлялось, що через обстріл Одеси 19 лютого сталось пожежа в Пересипському районі міста. Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у 242 тисячі гривень.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Одеси 19 лютого понад 80 тисяч абонентів були без світла та тепла. Також півсотні дітей зі зруйнованого садочку перенаправили до інших дошкільних закладів.