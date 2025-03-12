Обстріл Одеси 19 лютого завдав понад ₴5 млн збитків: пошкоджено поліклініку та дитячий садок
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- Даріна Мельничук
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14:11, 12 березня, 2025
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Внаслідок російської атаки Одеси, 19 лютого, збитки навколишньому середовищу склали понад 5 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.
Зазначається, що пошкоджено підстанцію, дитячу поліклініку, дитячий садок та багатоквартирний будинок. Держінспектори з охорони навколишнього природного середовища провели обстеження місць ударів та зафіксували наслідки і збитки.
«Встановлено засмічення земель будівельними відходами та завдано збитків довкіллю на суму понад 5 мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні.
Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.
Раніше повідомлялось, що через обстріл Одеси 19 лютого сталось пожежа в Пересипському районі міста. Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у 242 тисячі гривень.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Одеси 19 лютого понад 80 тисяч абонентів були без світла та тепла. Також півсотні дітей зі зруйнованого садочку перенаправили до інших дошкільних закладів.
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