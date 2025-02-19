Нічна атака по Одесі: без тепла і світла понад 80 тисяч містян

Пошкоджено садочок та школи. Фото: прокуратура Одеської області.

Через обстріли росіян понад 80 тисяч абонентів без світла та тепла. Також півсотні дітей зі зруйнованого садочку перенаправлені до інших дошкільних закладів. Школярі, школи яких через обстріл нині без тепла та світла — поки на дистанційному навчанні.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Пошкоджено садочок та школи. Фото: прокуратура Одеської області. Пошкоджено садочок та школи. Фото: прокуратура Одеської області. Пошкоджено садочок та школи. Фото: прокуратура Одеської області.

За його словами, у місті без електроенергії та опалення зараз близько півтисячі багатоповерхівок, а це понад 80 тисяч абонентів.

«Розгорнуті оперативні штаби допомоги, пункти незламності та обігріву. Всі служби працюють задля того, щоб якнайшвидше все відновити», — додав він.

Через обстріли росіян понад 80 тисяч абонентів без світла та тепла. Фото: прокуратура Одеської області. Через обстріли росіян понад 80 тисяч абонентів без світла та тепла. Фото: прокуратура Одеської області. Через обстріли росіян понад 80 тисяч абонентів без світла та тепла. Фото: прокуратура Одеської області.

Нагадаємо, що вночі 19 лютого російські війська обстріляли Одесу безпілотниками. Станом на ранок 500 багатоповерхівок залишилися без світла і тепла.

Також повідомлялося, що у ніч на 19 лютого сили протиповітряної оборони знищили один ворожий безпілотник типу Shahed 131/136 над Миколаївською областю.