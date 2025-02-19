  • середа

    19 лютого, 2025

  • -1.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 лютого , 2025 середа

  • Миколаїв • -1.3° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Нічна атака по Одесі: без тепла і світла понад 80 тисяч містян

Пошкоджено садочок та школи. Фото: прокуратура Одеської області.Пошкоджено садочок та школи. Фото: прокуратура Одеської області.

Через обстріли росіян понад 80 тисяч абонентів без світла та тепла. Також півсотні дітей зі зруйнованого садочку перенаправлені до інших дошкільних закладів. Школярі, школи яких через обстріл нині без тепла та світла — поки на дистанційному навчанні.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Пошкоджено садочок та школи. Фото: прокуратура Одеської області.Пошкоджено садочок та школи. Фото: прокуратура Одеської області.
Пошкоджено садочок та школи. Фото: прокуратура Одеської області.Пошкоджено садочок та школи. Фото: прокуратура Одеської області.
Пошкоджено садочок та школи. Фото: прокуратура Одеської області.Пошкоджено садочок та школи. Фото: прокуратура Одеської області.

За його словами, у місті без електроенергії та опалення зараз близько півтисячі багатоповерхівок, а це понад 80 тисяч абонентів.

«Розгорнуті оперативні штаби допомоги, пункти незламності та обігріву. Всі служби працюють задля того, щоб якнайшвидше все відновити», — додав він.

Через обстріли росіян понад 80 тисяч абонентів без світла та тепла. Фото: прокуратура Одеської області.Через обстріли росіян понад 80 тисяч абонентів без світла та тепла. Фото: прокуратура Одеської області.
Через обстріли росіян понад 80 тисяч абонентів без світла та тепла. Фото: прокуратура Одеської області.Через обстріли росіян понад 80 тисяч абонентів без світла та тепла. Фото: прокуратура Одеської області.
Через обстріли росіян понад 80 тисяч абонентів без світла та тепла. Фото: прокуратура Одеської області.Через обстріли росіян понад 80 тисяч абонентів без світла та тепла. Фото: прокуратура Одеської області.

Нагадаємо, що вночі 19 лютого російські війська обстріляли Одесу безпілотниками. Станом на ранок 500 багатоповерхівок залишилися без світла і тепла.

Також повідомлялося, що у ніч на 19 лютого сили протиповітряної оборони знищили один ворожий безпілотник типу Shahed 131/136 над Миколаївською областю.

Останні новини про: Обстріли

На Кіровоградщині безпілотник поцілив у багатоповерхівку: є постраждалі
В ОВА показали наслідки нічного російського авіаційного удару по Херсонщині: 3 будинки знищені вщент
На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждав чоловік
Реклама

Читайте також:

новини

Ударами по Миколаєву Україну примушують до перемовин, — посол України в Данії

Аліна Квітко
новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко
новини

У мерії Миколаєва повідомили про відновлення подачі тепла, «але ми не знаємо, що буде завтра»

Катерина Середа
новини

Освіта Миколаївщини: у школах бракує молодих педагогів, а в селах вчителі викладають по кілька предметів

Аліна Квітко
новини

У прокуратурі розповіли, що за рік на Миколаївщині зросла кількість диверсій

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Обстріли

На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждав чоловік
В ОВА показали наслідки нічного російського авіаційного удару по Херсонщині: 3 будинки знищені вщент
На Кіровоградщині безпілотник поцілив у багатоповерхівку: є постраждалі

Ударами по Миколаєву Україну примушують до перемовин, — посол України в Данії

Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва

2 години тому

«Читаю новини світу і не можу стримати емоцій», — Сєнкевич заявив, що вибори мають бути тільки «після Перемоги»

Катерина Середа

Головне сьогодні