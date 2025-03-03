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Обстріл Одеси 19 лютого завдав понад ₴200 тисяч збитків

Наслідки обстрілу Одеси 19 лютого. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одеси 19 лютого. Фото: ДСНС Одещини

Внаслідок російської атаки в Одесі, 19 лютого, сталася пожежа в Пересипському районі міста. Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у 242 тисячі гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що через обстріл загорілися адміністративні та складські будівлі. Полум’ям охопило 1000 квадратних метрів, через це до повітря потрапило майже 80 тонн діоксиду вуглецю.

Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Довідково: Діоксид вуглецю (CO2 — вуглекислий газ) — це безбарвний газ, який не має запаху при малих концентраціях.

Нагадаємо, через обстріл Одеси 19 лютого понад 80 тисяч абонентів без світла та тепла. Також півсотні дітей зі зруйнованого садочку перенаправлені до інших дошкільних закладів. Школярі, школи яких через обстріл нині без тепла та світла — поки на дистанційному навчанні.

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