У Миколаєві КП «Парки» знову обрізали здорові дерева: екоінспекція оштрафувала їх на ₴500

Обрізка дерев на вулиці Аркасівській у Миколаєві. Фото: Дмитро Рябченко

Комунальне підприємство «Парки» обрізало чотири здорові тополі вздовж дороги по вулиці Аркасівській (колишня Пушкінська, — прим.) у Миколаєві.

Відео на своїй сторінці в Facebook виклав громадський активіст Дмитро Рябченко.

На кадрах видно, що здорові дерева були знову були обрізані до ступеня припинення росту.

— Серцевина ціла. Щоб потім не розповідали, що це хворі дерева були, — коментує автор відео.

Факт пошкодження дерев зафіксували екоінспектори. Як з’ясувалось, кронування дерев було виконано без попередньої діагностики їхнього стану. Це суперечить Правилам утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженим наказом Мінбуду №105 від 10.04.2006, пишуть в держекоінспекції.

Фото: Держекоінспекція

Діаметр пошкоджених дерев — від 55 сантиметрі до 101 сантиметру. Сума завданих збитків складає 19 800 гривень. На порушника накладено штраф у розмірі 510 гривень. Зазначимо, що вулиця Аркасівська є однією з найбільш завантажених вантажівками вулиць міста.

Нагадаємо, що на сесії 27 лютого депутатам Миколаївської міської ради не вистачило голосів для підтримки мораторію на омолоджувальну обрізку дерев по місту.

Як відомо, у серпні 2024 року Миколаєву пропонували запровадити мораторій на омолоджувальну обрізку дерев строком на 3 роки. Виключенням можуть стати випадки, узгодженні Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу.

З такою пропозицією до представників міської влади звернулась депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських у дописі в Facebook.

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Алла Ряжських нагадала, що майже рік тому на рівні області було прийнято рекомендацію перейняти досвід інших міст та створити правила кронування дерев та поводження із зеленими насадженнями. Міська влада та Департамент ЖКГ на пропозицію відгукнулись, однак фахівці «Миколаївських парків» надали перевагу продовжити «омолоджувальну» обрізку.

Обрізка дерев у Миколаєві

На початку лютого 2024 року екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».

Що з повітрям у Миколаєві?

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».