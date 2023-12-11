У середу, 6 грудня, на території ліцею «Ерудит» у Первомайську Миколаївській області незаконно зрубали 43 дерева різних порід.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного регіону.

«Знищено до ступеня припинення росту 43 дерева різних порід – абрикоси, груші, вишні, яблуні, липи, клени. Дозвільні документи на видалення дерев відсутні», – йдеться у повідомленні.

Водночас там незаконно знесли родючий шар грунту на земельній ділянці площею 229,6 квадратних метри. Винну особу, кажуть держекоінспектори, притягнуто до адміністративної відповідальності за статтями 53-3 та 153 Кодексу України, загальна сума штрафів – 1360 гривень.

«Загальна сума розрахованих збитків – 63 тисячі гривень», – додали там.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині упіймали двох дроворубів, які без дозволів пиляли акації між селами Крива Балка та Шурине. Кожен з них сплатить штраф 510 гривень.