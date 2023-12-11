У середу, 6 грудня, на території ліцею «Ерудит» у Первомайську Миколаївській області незаконно зрубали 43 дерева різних порід.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного регіону.
«Знищено до ступеня припинення росту 43 дерева різних порід – абрикоси, груші, вишні, яблуні, липи, клени. Дозвільні документи на видалення дерев відсутні», – йдеться у повідомленні.
Водночас там незаконно знесли родючий шар грунту на земельній ділянці площею 229,6 квадратних метри. Винну особу, кажуть держекоінспектори, притягнуто до адміністративної відповідальності за статтями 53-3 та 153 Кодексу України, загальна сума штрафів – 1360 гривень.
«Загальна сума розрахованих збитків – 63 тисячі гривень», – додали там.
Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині упіймали двох дроворубів, які без дозволів пиляли акації між селами Крива Балка та Шурине. Кожен з них сплатить штраф 510 гривень.
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У середу, 6 грудня, на території ліцею «Ерудит» у Первомайську Миколаївській області незаконно зрубали 43 дерева різних порід.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного регіону.
«Знищено до ступеня припинення росту 43 дерева різних порід – абрикоси, груші, вишні, яблуні, липи, клени. Дозвільні документи на видалення дерев відсутні», – йдеться у повідомленні.
Водночас там незаконно знесли родючий шар грунту на земельній ділянці площею 229,6 квадратних метри. Винну особу, кажуть держекоінспектори, притягнуто до адміністративної відповідальності за статтями 53-3 та 153 Кодексу України, загальна сума штрафів – 1360 гривень.
«Загальна сума розрахованих збитків – 63 тисячі гривень», – додали там.
Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині упіймали двох дроворубів, які без дозволів пиляли акації між селами Крива Балка та Шурине. Кожен з них сплатить штраф 510 гривень.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
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ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
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Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|