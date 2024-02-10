Shahed. Фото: Associated Press

У ніч на 10 лютого російські терористи тричі атакували Одеську область безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали четверо людей.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, ціллю росіян була припортової інфраструктури – і на півдні Одеської області, і в самій Одесі.

«У першій хвилі атакована дев'ятьма безпілотниками сама Одеса та її інфраструктура. Вдалося знищити всі дев'ять «Шахедів», але уламками у припортовій інфраструктурі пошкоджено об'єкт. Одна людина постраждала», – заявила Наталія Гуменюк.

Згодом під прицілом БпЛА загарбників опинився південь регіону. Під ударом була припортова інфраструктура. За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed-136/131». Збити вдалося 23 безпілотники.

Зазначається, що окупанти запустили 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131 з території Балаклави та мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму та з Курської області у РФ.

Також у Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади.