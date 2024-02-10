У ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed-136/131». Збити вдалося 23 безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що окупанти запустили 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131 з території Балаклави та мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму та з Курської області у РФ.

Основними напрямками удару росіян стали Одещина та Харківщина.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.



У результаті бойової роботи захисникам вдалося знищено 23 «шахеди» у межах Одеської та Харківської областей.

Нічна атака РФ, Ілюстрація: Повітряні сили

Нагадаємо, що учора, 9 лютого, у Миколаївській області через обстріли пошкоджено складське приміщення та фермерське господарство у Баштанському районі.