У ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed-136/131». Збити вдалося 23 безпілотники.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що окупанти запустили 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131 з території Балаклави та мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму та з Курської області у РФ.
Основними напрямками удару росіян стали Одещина та Харківщина.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
У результаті бойової роботи захисникам вдалося знищено 23 «шахеди» у межах Одеської та Харківської областей.
Нагадаємо, що учора, 9 лютого, у Миколаївській області через обстріли пошкоджено складське приміщення та фермерське господарство у Баштанському районі.
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У ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed-136/131». Збити вдалося 23 безпілотники.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що окупанти запустили 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131 з території Балаклави та мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму та з Курської області у РФ.
Основними напрямками удару росіян стали Одещина та Харківщина.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
У результаті бойової роботи захисникам вдалося знищено 23 «шахеди» у межах Одеської та Харківської областей.
Нагадаємо, що учора, 9 лютого, у Миколаївській області через обстріли пошкоджено складське приміщення та фермерське господарство у Баштанському районі.