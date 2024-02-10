Shahed. Фото: Associated Press

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників типу «Shahed» з південного напрямку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що о 20:46 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА «Shahed» з району полігону Чауда (Крим).

О 21:21 з’явилося повідомлення про загрозу застосування ударних БпЛА в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed-136/131». Збити вдалося 23 безпілотники.

Зазначається, що окупанти запустили 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131 з території Балаклави та мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму та з Курської області у РФ.

Також у Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади.