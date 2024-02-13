На Миколаївщині горіла лазня.

У понеділок, 12 лютого о 7.20 у Баштанці спалахнула лазня, розташована на території приватного домоволодіння.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що після прибуття рятувальники оперативно ліквідували горіння на площі 25 квадратних метрів о 08:15. Так, від знищення врятовано господарську споруду, лазню та поряд розташований житловий будинок.

Внаслідок пожежі вогнем знищено оздоблення та перекриття лазні. Постраждалих та травмованих немає. Через щільне задимлення пожежники працювали в апаратах для захисту органів зору та дихання.

Ймовірною причиною займання стало коротке замикання електромережі.

До гасіння залучено одну одиницю техніки та п'ять осіб особового складу ДСНС. Також на місці працювали правоохоронці.

Нагадаємо, вчора, 11 лютого, у Миколаєві в одній із дев’ятиповерхівок спалахнула пожежа, через залишену без нагляду на столі свічку. Із задимленого підʼїзду рятувальники вивели жінку з 12-річною донькою.

Раніше повідомлялося, що увечері 11 лютого в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.