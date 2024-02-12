У пожежі житлового будинку в Одесі загинув чоловік: Фото ДСНС

Увечері, 11 лютого, в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.

Про це повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

За даними рятувальників, пожежа сталася в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Прирейкова. Зазначається, що загорілися домашні речі в приватному одноповерховому будинку.

Під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка. Пожежу ліквідували на площі 40 квадратних метрів. Особу загиблого встановлюють.

У пожежі житлового будинку в Одесі загинув чоловік: Фото ДСНС

У пожежі житлового будинку в Одесі загинув чоловік: Фото ДСНС

У пожежі житлового будинку в Одесі загинув чоловік: Фото ДСНС

У пожежі житлового будинку в Одесі загинув чоловік: Фото ДСНС

У пожежі житлового будинку в Одесі загинув чоловік: Фото ДСНС

У пожежі житлового будинку в Одесі загинув чоловік: Фото ДСНС

У пожежі житлового будинку в Одесі загинув чоловік: Фото ДСНС

Нагадаємо, вчора, 11 лютого, у Миколаєві в одній із дев’ятиповерхівок спалахнула пожежа, через залишену без нагляду на столі свічку. Із задимленого підʼїзду рятувальники вивели жінку з 12-річною донькою.