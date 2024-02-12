Увечері, 11 лютого, в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.
Про це повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
За даними рятувальників, пожежа сталася в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Прирейкова. Зазначається, що загорілися домашні речі в приватному одноповерховому будинку.
Під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка. Пожежу ліквідували на площі 40 квадратних метрів. Особу загиблого встановлюють.
Нагадаємо, вчора, 11 лютого, у Миколаєві в одній із дев’ятиповерхівок спалахнула пожежа, через залишену без нагляду на столі свічку. Із задимленого підʼїзду рятувальники вивели жінку з 12-річною донькою.
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Увечері, 11 лютого, в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.
Про це повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
За даними рятувальників, пожежа сталася в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Прирейкова. Зазначається, що загорілися домашні речі в приватному одноповерховому будинку.
Під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка. Пожежу ліквідували на площі 40 квадратних метрів. Особу загиблого встановлюють.
Нагадаємо, вчора, 11 лютого, у Миколаєві в одній із дев’ятиповерхівок спалахнула пожежа, через залишену без нагляду на столі свічку. Із задимленого підʼїзду рятувальники вивели жінку з 12-річною донькою.