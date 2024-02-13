Польки розпочали акцію протесту біля пункту пропуску «Корчова — Краківець». Зокрема, це вже шостий пункт на кордоні з Польщею, де обмежено рух транспорту.
Про це повідомили у ДПСУ.
Як зазначають ДПСУ, яку українські прикордонники отримали від польських колег, блокада триватиме годину.
За словами речниці Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська набільша черга – 970 вантажівок біля пункту пропуску «Корчова — Краківець».
Станом на 15.00, 13 лютого, на польському боці кордону України та Польщі блокують роботу п’яти пунктів пропуску:
Нагадаємо, що 7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.
Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.
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Польки розпочали акцію протесту біля пункту пропуску «Корчова — Краківець». Зокрема, це вже шостий пункт на кордоні з Польщею, де обмежено рух транспорту.
Про це повідомили у ДПСУ.
Як зазначають ДПСУ, яку українські прикордонники отримали від польських колег, блокада триватиме годину.
За словами речниці Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська набільша черга – 970 вантажівок біля пункту пропуску «Корчова — Краківець».
Станом на 15.00, 13 лютого, на польському боці кордону України та Польщі блокують роботу п’яти пунктів пропуску:
Нагадаємо, що 7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.
Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.