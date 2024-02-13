Пункт пропуску. Фото: Держприкордонслужба України

Польки розпочали акцію протесту біля пункту пропуску «Корчова — Краківець». Зокрема, це вже шостий пункт на кордоні з Польщею, де обмежено рух транспорту.

Про це повідомили у ДПСУ.

Як зазначають ДПСУ, яку українські прикордонники отримали від польських колег, блокада триватиме годину.

За словами речниці Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська набільша черга – 970 вантажівок біля пункту пропуску «Корчова — Краківець».

Станом на 15.00, 13 лютого, на польському боці кордону України та Польщі блокують роботу п’яти пунктів пропуску:

«Дорогуськ – Ягодин»;

«Зосин – Устилуг»;

«Гребенне – Рава-Руська»;

«Шегині – Медика»;

«Долгобичув – Угринів».

Нагадаємо, що 7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.