Польські фермери під час протесту 24 січня. Напис на плакаті означає «Сільське господарство повільно помирає». Фото: AP/Czarek Sokolowski

Польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ-Яготин».

Про таке повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

«Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин» має розпочатися об 11:00 годині за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року», – зазначили митники.

Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею, інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації.

«Після отримання офіційного підтвердження блокування польсько-українського кордону додатково поінформуємо про ситуацію у пунктах пропуску», – зазначили у Державній митній службі.

Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.