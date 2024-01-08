Надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.

Таку думку висловив європейський комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський у листі до керівництва Євросомісії, повідомляє RMF24.

За даними журналістів, польський політик має намір заблокувати ухвалу про продовження режиму торгових преференцій для України з боку ЄС.

Януш Войцеховський хоче, щоб новий документ включав положення про обмеження експорту з України, подібні до тих, які Євросоюз уже застосував по відношенню до українських ріпака, кукурудзи, соняшника та зерна.

Польський комісар також вимагає кількісних обмежень на ввезення цукру та м'яса птиці, імпорт яких, на його думку, швидко зростає та загрожує дестабілізацією ринку ЄС.

«Продовження торговельних привілеїв для України, які містяться в постанові ЄС, термін дії якої спливає цього року, без захисних пунктів та кількісних обмежень загрожує викликати нову кризу надвиробництва сільськогосподарської продукції, що імпортується з України», — пише єврокомісар.

Водночас у листі єврокомісар пропонує підтримати український транзит до морських портів ЄС, звідки українське зерно транспортуватиметься на африканські чи азіатські ринки.

Нагадаємо, Польща ввела заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.

Згодом Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України. Так, країна ввела обмеження проти 25 продуктів та зернових.

Також уряд Словаччини вирішив, що заборона на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України триватиме до кінця року.

Україна подала позови до Світової організації торгівлі проти Словаччини, Польщи та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції.