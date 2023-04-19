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Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України. Так, країна ввела обмеження проти 25 продуктів та зернових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Відповідно до рішення уряду Угорщини, заборона поширюється на зернові культури, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олію, мед та деякі види м’яса. Обмеження триватимуть до 30 червня. В Угорщині пояснюють такі заходи захистом місцевих фермерів та споживачів.
При цьому країна не забороняє транзит продуктів з України, тобто їх можна буде переміщувати через Угорщину, проте відповідні органи будуть перевіряти їх на кордоні, за ними стежитимуть за допомогою електронних пристроїв і патрулів.
Перевізників, які порушують правила, можуть оштрафувати, а штраф може сягати навіть повної вартості вантажу.
Нагадаємо, Польща вводить заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.
Раніше повідомлялося, що Польща створить спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.
Також заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.
Крім того, Словаччина також тимчасово призупиняє імпорт зернових й інших окремих продуктів з України.
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Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України. Так, країна ввела обмеження проти 25 продуктів та зернових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Відповідно до рішення уряду Угорщини, заборона поширюється на зернові культури, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олію, мед та деякі види м’яса. Обмеження триватимуть до 30 червня. В Угорщині пояснюють такі заходи захистом місцевих фермерів та споживачів.
При цьому країна не забороняє транзит продуктів з України, тобто їх можна буде переміщувати через Угорщину, проте відповідні органи будуть перевіряти їх на кордоні, за ними стежитимуть за допомогою електронних пристроїв і патрулів.
Перевізників, які порушують правила, можуть оштрафувати, а штраф може сягати навіть повної вартості вантажу.
Нагадаємо, Польща вводить заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.
Раніше повідомлялося, що Польща створить спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.
Також заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.
Крім того, Словаччина також тимчасово призупиняє імпорт зернових й інших окремих продуктів з України.