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Словаччина тимчасово призупиняє імпорт зернових й інших окремих продуктів з України.
Це питання також обговорюватиметься під час засідання, сьогодні 17 квітня, передає The Guardian.
Зазначається, що посли країн-членів ЄС у Брюсселі також порушать питання щодо призупинення імпорту українського зерна з боку Польщі й Угорщини.
За словами чиновника, низькі світові ціни і попит означають, що зерно залишиться в блоці, однак не буде продано.
— Ми очікуємо від Польщі та Угорщини пояснень, а також реакції Європейської комісії. Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить з пропозицією з цього приводу. Подивимося, що ми можемо зробити в найближчі тижні і місяці, — додав речник.
Раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.
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Словаччина тимчасово призупиняє імпорт зернових й інших окремих продуктів з України.
Це питання також обговорюватиметься під час засідання, сьогодні 17 квітня, передає The Guardian.
Зазначається, що посли країн-членів ЄС у Брюсселі також порушать питання щодо призупинення імпорту українського зерна з боку Польщі й Угорщини.
За словами чиновника, низькі світові ціни і попит означають, що зерно залишиться в блоці, однак не буде продано.
— Ми очікуємо від Польщі та Угорщини пояснень, а також реакції Європейської комісії. Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить з пропозицією з цього приводу. Подивимося, що ми можемо зробити в найближчі тижні і місяці, — додав речник.
Раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.