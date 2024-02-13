У вівторок, 13 лютого, до Миколаєва прибули два автобуси.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що програма передбачає поставку загальної кількості 12 таких автобусів. Зокрема, шість автобусів планують передати Миколаєву до кінця березня.
Автобуси є частиною проєкту співпраці між Миколаївською міською радою та Урядом Данії з оновлення технічного складу комунального транспорту міста. Цей проєкт був реалізований завдяки технічній підтримці ООН та фінансування Королівства Данії, розповів представник офісу посольства Данії у Миколаєві Сергій Бабкін.
Пасажирські автобуси будуть передані на баланс комунального підприємства «Миколаївпастранс», де працюватимуть на користь громадянам.
«Ці автобуси будуть використані для сполучення віддалених районів міста, а також перевезення соціальних верств населення. Вони з низькою підлогою, загальною місткістю 60 пасажирів. Всі обладнані кондиціонерами та пандусами для маломобільних верств населення», — повідомив виконуючий обов'язки директора КП «Миколаївпастранс» Ігор Кушнір.
Нагадаємо, що у Миколаєві виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією.
Також повідомлялося, що протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.
В червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.
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У вівторок, 13 лютого, до Миколаєва прибули два автобуси.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що програма передбачає поставку загальної кількості 12 таких автобусів. Зокрема, шість автобусів планують передати Миколаєву до кінця березня.
Автобуси є частиною проєкту співпраці між Миколаївською міською радою та Урядом Данії з оновлення технічного складу комунального транспорту міста. Цей проєкт був реалізований завдяки технічній підтримці ООН та фінансування Королівства Данії, розповів представник офісу посольства Данії у Миколаєві Сергій Бабкін.
Пасажирські автобуси будуть передані на баланс комунального підприємства «Миколаївпастранс», де працюватимуть на користь громадянам.
«Ці автобуси будуть використані для сполучення віддалених районів міста, а також перевезення соціальних верств населення. Вони з низькою підлогою, загальною місткістю 60 пасажирів. Всі обладнані кондиціонерами та пандусами для маломобільних верств населення», — повідомив виконуючий обов'язки директора КП «Миколаївпастранс» Ігор Кушнір.
Нагадаємо, що у Миколаєві виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією.
Також повідомлялося, що протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.
В червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.