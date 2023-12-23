У Миколаєві виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, ця ситуація виникла через недостатню кількість водіїв для забезпечення роботи на нових маршрутах, пишуть «НикВести».

На засіданні сесії Миколаївської міської ради він зазначив, що брак кваліфікованих працівників у сфері транспорту став суттєвою проблемою.

— У нас буде інша проблема, це кількість працівників, які зможуть виконувати роботи на автобусах. У нас сьогодні приїхали з Норвегії великі автобуси, проте ви їх не бачили, тому що у нас є проблема з водіями. Люди у нас сьогодні найбільша цінність і їх не вистачає, – сказав Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва додав, що на наступний рік коштів на компенсацію пільгового проїзду у громадському транспорті заплановано у двічі менше, ніж буде у цьому році використано.

— І це при, тому що ми хочемо збільшити кількість транспорту і водіїв, – сказав він.

Як відомо, в листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси. Кожний з них може вмістити майже 100 осіб також вони пристосовані під перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район.

Нагадаємо, що в червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.