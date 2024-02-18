Під час оборони Авдіївки росіяни розстріляли полонених, фото з відкритих джерел

Збройні сили України перевіряють обставини загибелі українських полонених під час виходу з позиції «Зеніт».

Про це повідомив у коментарі Liga.net начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

За його словами, перевірка має також ідентифікувати загиблих військовослужбовців, зображення яких поширюються на російських пропагандистських ресурсах.

Раніше стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

«Триває з’ясування, і ще немає можливості це підтвердити або ж спростувати, крім того, що росіяни вже не вперше вчиняють воєнні злочини», — розповів речник ОСУВ «Таврія».

За його словами, перевірка допоможе ідентифікувати загиблих військовослужбовців, яких показали російські окупанти.

Нагадаємо, що 15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.

А вже 17 лютого головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було прийнято рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки. Він пояснив, що зробив це заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон.

Загалом, росіяни під час наступу на Авдіївку втратили вбитими та пораненими 47 тисяч солдатів.