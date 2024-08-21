Російський дрон. Фото з Рixabay

На Миколаївщині сили ППО вночі, 21 серпня, знищили десять БПЛА типу Shahed-131/136.

Про це у середу повідомив голова ОВА Віталій Кім.

— Уточнена інформація. У ніч на 21 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено десять ворожих БпЛА типу Shahed-131/136, — написав Віталій Кім.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області у ніч на 21 серпня працювали сили протиповітряної оборони, також росіяни за минулу добу пʼять разів обстріляли Куцурубську громаду.