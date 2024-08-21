На Миколаївщині сили ППО вночі, 21 серпня, знищили десять БПЛА типу Shahed-131/136.
Про це у середу повідомив голова ОВА Віталій Кім.
— Уточнена інформація. У ніч на 21 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено десять ворожих БпЛА типу Shahed-131/136, — написав Віталій Кім.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області у ніч на 21 серпня працювали сили протиповітряної оборони, також росіяни за минулу добу пʼять разів обстріляли Куцурубську громаду.
На Миколаївщині сили ППО вночі, 21 серпня, знищили десять БПЛА типу Shahed-131/136.
Про це у середу повідомив голова ОВА Віталій Кім.
— Уточнена інформація. У ніч на 21 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено десять ворожих БпЛА типу Shahed-131/136, — написав Віталій Кім.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області у ніч на 21 серпня працювали сили протиповітряної оборони, також росіяни за минулу добу пʼять разів обстріляли Куцурубську громаду.