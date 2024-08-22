Росія вдарила по Миколаєву 19 липня 2024 року, архівне фото: «НикВести»

У середу вночі 21 серпня російська армія вдарила балістичною ракетою по території Березнегуватської громади у Миколаївській області.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Удар попередньо ракетою «Іскандер-М» стався о 23:05. На місці внаслідок атаки виникла пожежа фермерського господарства.

Також загорілись два житлових будинки — займання оперативно ліквідували вогнеборці. Рятувальники евакуювали четверо людей.

Остання атака балістикою по Миколаєву

Вибух в Миколаєві пролунав о 17:14. Як виявилось, удар прийшовся по житловому району міста.

Від ракетного удару окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.

За годину після атаки у коментарі «НикВести» віце-мер Віталій Луков повідомив, що відомо про трьох жертв на місці прильоту, серед них дитина. Мати хлопчика, який загинула внаслідок ракетного удару, перебуває в стані шоку. З нею працюють психологи.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, попередньо, окупанти вдарили по місту ракетою Х-59.

На атаку по Миколаєву відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз потрібні нові рішення на підтримку захисту України.