Наслідки обстрілу Миколаєва 25 березня. Фото: Катерина Середа, НикВести

У вівторок, 26 березня, в Миколаєві продовжується ліквідація наслідків ракетного удару по місту.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він зазначає, що на місці пошкоджено 50 приватних будинків, з них три — не підлягають відновленню.

На території продовжують працювати комунальники: видають жителям ОСБ-плити, зашивають вибиті вікна, накривають дахи тентами. На пошкоджених будинках зносять небезпечні конструкції.

Нагадаємо, що в ніч на 25 березня російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами. Уламки безпілотників впали в одному з мікрорайонів Миколаєва.

Раніше повідомлялося, що також удару ворожого дрону на Миколаївщині є влучання в енергетичний об'єкт.