Російські війська вчергове атакували Миколаївську область.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Зазначається, що вчора, 24 липня, о 17:10 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади.
Внаслідок обстрілів постраждалих немає.
Нагадаємо, що у вівторок, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району Миколаївської області.
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Російські війська вчергове атакували Миколаївську область.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Зазначається, що вчора, 24 липня, о 17:10 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади.
Внаслідок обстрілів постраждалих немає.
Нагадаємо, що у вівторок, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району Миколаївської області.