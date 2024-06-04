Росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що учора, 3 червня, о 13:04, 18:30 та сьогодні, 4 червня, о 04:37 ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.
Також учора, 3 червня, о 13:44 та 20:56 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що учора, 3 червня, о 13:04, 18:30 та сьогодні, 4 червня, о 04:37 ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.
Також учора, 3 червня, о 13:44 та 20:56 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136.