Наслідки щоденних обстрілів Очакова. Фото: «НикВести»

Росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За інформацією ОВА, вчора, 18 березня, о 09:07 та сьогодні вночі, 19 березня, о 00:02 та 02:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населених пунктах та акваторії Куцурубської громади.

Також вчора, 18 березня, о 11:15 та 13:45 росіяни обстріляли з артилерії акваторії Очаківської громади.

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.