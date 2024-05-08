Російські війська сьогодні, 8 травня, обстріляли з артилерії Очаківську громаду.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Росіяни двічі завдали артилерійських пострілів по громаді о 14:38 та 21:52.
Уточнюється, що в обох випадках внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 6 травня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищено БпЛА типу «Ланцет».
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Російські війська сьогодні, 8 травня, обстріляли з артилерії Очаківську громаду.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Росіяни двічі завдали артилерійських пострілів по громаді о 14:38 та 21:52.
Уточнюється, що в обох випадках внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 6 травня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищено БпЛА типу «Ланцет».