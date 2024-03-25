Наслідки атаки Миколаєва 25 березня. Фото: Катерина Середа, «НикВести»

В ніч на 25 березня російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами. Уламки безпілотників впали в одному з мікрорайонів Миколаєва.

Внаслідок атаки поранено 11 людей, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Дев’ятьом з них була надана медична допомога на місці, двоє госпіталізовано. Також пошкоджено приватні будинки поруч.

На місці виникла пожежа будинку та двох легкових автомобілів. Займання оперативно ліквідовані підрозділом ДСНС на загальній площі 50 квадратних метрів, розповіли в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що на місці працюють представники адміністрації району та комунальні бригади.

Наслідки атаки Миколаєва 25 березня. Фото: Катерина Середа, «НикВести»

Наслідки атаки Миколаєва 25 березня. Фото: Катерина Середа, «НикВести»

Наслідки атаки Миколаєва 25 березня. Фото: Катерина Середа, «НикВести»

Наслідки атаки Миколаєва 25 березня. Фото: Катерина Середа, «НикВести»

Раніше повідомлялося, що також удару ворожого дрону на Миколаївщині є влучання в енергетичний об'єкт.