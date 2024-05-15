Росія атакувала Миколаїв, наслідки прильоту від 15 травня, фото: ДСНС Миколаївщини

Сьогодні вдень, 15 травня, російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по одному з підприємств в Миколаєві.

Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, пишуть «НикВести».

Через удар на місці постраждали працівники підприємства, попередньо, їх стан оцінюється, як легкий. Наразі працівники ДСНС Миколаївської області працюють на усуненням наслідків атаки.

— Ворог вчергове наніс ракетний удар по одному з підприємств у місті Миколаєві. Наразі відомо про трьох постраждалих працівників цього підприємства. Тривають відповідні слідчі дії, фіксуються воєнні злочини Російської Федерації та тривають усунення наслідків силами ДСНС, — сказав Дмитро Плетенчук.

Росія атакувала Миколаїв, наслідки прильоту від 15 травня, фото: ДСНС Миколаївщини Росія атакувала Миколаїв, наслідки прильоту від 15 травня, фото: ДСНС Миколаївщини Росія атакувала Миколаїв, наслідки прильоту від 15 травня, фото: ДСНС Миколаївщини

В ДСНС також додали, що внаслідок прильоту сталась пожежа на станції технічного обслуговування площею 400 квадратних метрів, яку вже локалізували.

Для роботи залечено робот Magirus Wolf R1. Для безперебійної подачі води залучено дві водовозки.

— Поцілили у промислову зону. Виникла пожежа СТО площею 400 кв. м. Загорілась будівля та автомобілі, які знаходились поруч. Відомо про трьох постраждалих, їх стан середньої тяжкості. Наразі працюють відділення 3 та 4 державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно координаційного центру, — зазначили в пресслужбі ДСНС Миколаївщини.

Станом на 14:30 кількість постраждалих в Миколаєві зросла до пʼятьох осіб.

— Всім медична допомога надана амбулаторно, — повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що вибух у місті пролунав об 11:33. Місцеві мешканці спостерігали величезний стовп диму. У Telegram-каналі Миколаївський Ваньок повідомили, що постраждав цивільний об’єкт.

Раніше у ніч на 28 квітня росіяни вдарили по готелю «Optima River Миколаїв». Тоді у його будівлю та на територію влучили три з пʼяти «Шахедів». Ці декілька вибухів близько пʼятої години ранку почув увесь Миколаїв. Проте військових там не було – лише відвідувачі та працівники готелю, розповіли «НикВести» в «Optima River Миколаїв».

Також нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.