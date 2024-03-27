Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву 17 березня, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Російсько-окупаційні війська вдарили двома ракетами по одному з підприємств Миколаєва.

Про наслідки удару в ефері телемарафону розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Станом на 16:50 кількість постраждалих у місті зросла до 8 осіб. Стан їх поранення оцінюється як середній.

— Миколаїв атакували двома ракетами близько 14:30. За попередними даними, це були балістичні ракети. Вони влучили по території одного з підприємств. Наразі відомо про 8 поранених, всі вони цивільні. Є незначені пошкодження в житлових будинках, переважно вибиті вікна в вартирах. Постраждалі в легкому стані. На даний момент немає людей, які б були у критичному стані, — сказав Олександр Сєнкевич.

Наразі комунальні служби проводять огляд, щоб детально вивчити ситуацію і допомогти постраждалим.

— Після того, як росіяни атакують, потім роблять дорозвідку і атакують повторно, важко казати про інформацію служб, щоб не наражати на небезпеку. Будь-які місця, куди прилітають ракети, в першу чергу ми рятуємо людей, а вже потім майно. Тому всі служби реагують вчасно, всі знають, що робити, — додав мер.

Мер вважає, що факт збільшення атак по підприємствам свідчить про те, що у місті і досі є люди, які наводять росіян на ці обʼєкти

— Важко сказати, що вони збільшили кількість ударів. Вони відбуваються точково раз-два на тиждень. В будь-якому разі частіше, ніж було за останні півроку. Працюють, судячи з усього, якісь люди, які наводять на індустріальні обʼєкти, на які вони не можуть потрапити, і чого не видно з вулиці, — сказав Олександр Сєнкевич.

Як відомо, для атаки використали, імовірно, балістичну зброю, унаслідок чого на початку постраждали 6 людей.

Нагадаємо, попередній обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару одна жінка загинула, що 10 людей постраждали.