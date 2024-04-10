На Миколаївщині внаслідок обстрілу виникла пожежа. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

В ніч на 10 квітня росіяни пошкодили рекреаційний об'єкт в Очаківській громаді Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

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Зазначається, що вогнеборці місцевого підрозділу ДСНС оперативно ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів.

Також, ворог поцілив по об'єкту енергетики в Миколаївському районі області, в результаті чого також виникла пожежа, яка наразі ліквідована. Наслідки обстрілу уточнюються.

Загалом на ліквідацію пожеж від ДСНС залучалось 30 вогнеборців, 7 одиниць спецтехніки.

За попередньою інформацією рятувальників, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Миколаївській області внаслідок аварійного відключення ввели обмеження на споживання електроенергії. Без відключення станом на 06:00 без світла була перша черга споживачів, пізніше додатково знеструмлено було і другу чергу. До 8 ранку енергетики заживили всіх відключених споживачів.