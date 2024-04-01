Ремонтні роботи. Ілюстративне фото: Patrick Pleul/DPA

Директору одного з приватних підприємств у Первомайську на Миколаївщині повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому повторно в умовах воєнного стану.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2023 році між підприємством та відділом освіти Врадіївської селищної ради Первомайського району було укладено договір підряду щодо проведення поточного ремонту приміщень ліцею №2 у Первомайську.

Директор приватного підприємства, за даними прокуратури, умисно завищив обсяги та вартість робіт у документах.

Таким чином на підставі недостовірних документів на рахунок підприємства з бюджету безпідставно перерахували понад 117 тисяч гривень, додали у прокуратурі.

Нагадаємо, колишню головну бухгалтерку апарату виконкому Первомайської міськради засудили до 6 років в’язниці за привласнення бюджетних коштів. У судовому засіданні доведено, що жінка у період з лютого 2020 по серпень 2022 року, склала завідомо неправдиві документи, згідно яких нарахувала та незаконно отримала на власний рахунок заробітну плату, значно вищу за встановлений оклад, на загальну суму майже 127 тисяч гривень.

У травні 2023 року до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна було засуджено головного бухгалтера управління Первомайської міської ради, яка за такою ж схемою заволоділа бюджетними коштами у сумі майже 8 мільйонів гривень.