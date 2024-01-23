Колишню головну бухгалтерку апарату виконкому Первомайської міськради засудили до 6 років в’язниці за привласнення бюджетних коштів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

У судовому засіданні доведено, що жінка у період з лютого 2020 по серпень 2022 року, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, склала завідомо неправдиві документи, згідно яких нарахувала та незаконно отримала на власний рахунок заробітну плату, значно вищу за встановлений оклад, на загальну суму майже 127 тисяч гривень.

Суд визнав її винною в інкримінованих злочинах та засудив до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років.

Вирок ще не набрав законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Нагадаємо, у травні 2023 року до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна було засуджено головного бухгалтера управління Первомайської міської ради, яка заволоділа бюджетними коштами у сумі майже 8 мільйонів гривень.